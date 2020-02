Advertisement

The last Orange County basketball players for the 2019-2020 regular season. (O.C. leader side)

Name, school

Pts

GP

PPG

Angie Choi, Oxford Academy

604

28

21.6

Taylor Feldman, Crean Lutheran

577

27

21.4

Erika Maggard, Woodbridge

554

26

21.3

Alyssa Norada, Tustin

473

25

18.9

Sydney Gandy, Orangewood

473

28

16.9

Jessie Blaine, San Clemente

457

26

17.6

Leah Manning, Capistrano Valley

454

26

17.5

Sandra Balandran, garden grove

440

26

16.9

Ella Gardiner, San Clemente

428

26

16.5

Annika Johnson, Sunny Hills

424

27

15.7

Emily Briggs, Esperanza

415

28

14.8

Serena Ileleji, Anaheim

394

22

17.9

Alyssa Kubo, Esperanza

383

28

13.7

Joleen Corona, Whittier Christian

381

25

15.2

Trasara Alexander, Corona del Mar.

377

27

14.0

Brianna Landeros, Santiago

376

26

14.5

Katie Schwan, Tesoro

373

27

13.8

Selena Hernandez, El Dorado

369

25

14.8

Hannah Stines, Troy

360

28

12.9

Celine Castaneda, Tesoro

355

28

12.7

Emily Freeman, San Juan Hills

344

26

13.2

Grace Gentry, San Juan Hills

344

26

13.2

Sophia Santangelo, villa park

341

26

13.1

Elodie Lalotte, Orangewood

340

27

12.6

Desirae Davis, La Habra

335

25

13.4

