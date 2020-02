Advertisement

The last 3-point leaders from Orange County for the 2019-2020 regular season. (O.C. leader side)

Name, school

3 PM

3PA

Pct.

Sophia Santangelo, villa park

93

243

38

Alyssa Kubo, Esperanza

86

213

40

Suwemi Conti, canyon

79

262

30

Emily Freeman, San Juan Hills

78

218

36

Sara Eyre, Aliso Niguel

64

186

34

Karina Cabrera, Aliso Niguel

63

223

28

Dorothy Schwenck, Corona del Mar

61

163

37

Shannon O’Malley, Crean Lutheran

61

196

31

Hannah Stines, Troy

58

167

35

Angie Choi, Oxford Academy

56

168

33

Kenna Rudolph, Laguna Beach

56

340

16

Alyssa Norada, Tustin

54

145

37

Allyson Tabayoyong, Portola

51

n / A

n / A

Jessica Kim, Sunny Hills

50

163

31

Selena Hernandez, El Dorado

48

169

28

Emilyann Casillas, Santiago

46

175

26

Lauren Mirhan, Valencia

44

n / A

n / A

Haylie Dermer, Sonora

42

160

26

Joleen Corona, Whittier Christian

41

143

29

Ava Maresh, Villa Park

41

146

28

Karen Juarez, Sonora

41

150

27

Sophia Assad, Esperanza

41

150

27

Annika Johnson, Sunny Hills

41

154

27

Ilyana Caceres, cypress

39

121

32

Bianca Olega, Rancho Alamitos

39

139

28

Toni Ballestero, canyon

39

156

25

