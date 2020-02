Advertisement

Sale of real estate in Hawaii – December 16-20, 2019

Hawaii News | Sell ​​real estate Hawaii

Derived from state tax information. Information that is considered reliable, but not guaranteed. read more

FOR THE WEEK OF DEC. 16-20

RESIDENTIAL

City and county of Honolulu

Property

Date

price

Aiea, Halawa

99-304 Eke Pl

12/20/19

$ 500,000

99-015 Kalaloa St # 301

12/20/19

$ 340,000

616 Mananai Pl #A

12/19/19

$ 430,000

303 Mananai Pl #R

12/20/19

$ 470,000

Aina Haina

810 Alamuku St

12/19/19

$ 825,000

932 Lawelawe St

12/20/19

$ 1,260,000

5133 Poola St

12/20/19

$ 550,000

Airport / Mapunapuna

4596 Likini St

12/19/19

$ 1,280,000

3161 Ala Ilima St # 1809

12/20/19

$ 370,000

3161 Ala Ilima St # 1901

12/19/19

$ 397,000

3215 Ala Ilima St # Bph2

12/20/19

$ 445,000

3045 Ala Napuaa Pl # 1615

12/16/19

$ 335,000

Ala Moana

88 Piikoi St # 3804

12/17/19

$ 1,290,000

1650 Kanunu St # 1414

12/16/19

$ 193,600

750 Kaheka St # 801

12/17/19

$ 523,100

750 Amana St # 1603

12/19/19

$ 246,000

475 Atkinson Dr. # 1205

12/19/19

$ 365,000

410 Atkinson Dr # 1303

12/16/19

$ 207,000

1388 Ala Moana Blvd # 2802

12/20/19

$ 4,250,000

1555 Kapiolani Blvd # 808

12/20/19

$ 1,690,000

1631 Kapiolani Blvd # 3005

12/19/19

$ 650,000

Ewa, Kapolei

91-553 Kuilioloa Pl # Pp5

12/20/19

$ 338,000

91-1161 Kamaaha Lp # 12C

12/16/19

$ 380,000

91-1259 Kamaaha Ave # 104

12/20/19

$ 358,733

91-1033 Kamaaha Ave # 1805

12/16/19

$ 254,666

91-1039 Puaniu St # 23A

12/20/19

$ 400,000

92-104 Waialii Pl # O-326

12/17/19

$ 1,950,000

91-1120 Laaulu St # 15G

12/20/19

$ 479,000

91-280 Hanapouli Cir # 11A

12/18/19

$ 309,000

91-1041 Hamoula St

12/19/19

$ 750,000

91-203 Kekepania Pl

12/17/19

$ 670,000

91-1762 Puhiko St

12/20/19

$ 737,000

91-1652 Laupai St

12/20/19

$ 650,000

91-1141 Kaileonui St

12/19/19

$ 665,000

91-208 Hookaahea Pl

12/20/19

$ 782,520

91-1179 Kaimalie St

12/16/19

$ 685,000

91-1020 Kaikala St

12/20/19

$ 759,000

91-1118 Kai Kukuma St

12/18/19

$ 668,000

91-1001 Keaunui Dr # 1

12/20/19

$ 595,000

91-1001 Keaunui Dr # 129

12/17/19

$ 615,000

91-1001 Keaunui Dr # 307

12/16/19

$ 670,000

1020 Kakala St # 1201

12/20/19

$ 699,000

458 Manawai St # 303

12/17/19

$ 630,000

550 Kamaaha Ave # 405

12/20/19

$ 735,000

91-1087 Olowa St

12/16/19

$ 790,000

91-6221 Kapolei Pkwy # 409

12/19/19

$ 658,000

91-1068 Hokukai Pl

12/17/19

$ 794,250

91-1078 Hokukai Pl

12/17/19

$ 796,050

91-1081 Hokukai Pl

12/18/19

$ 791,200

Hawaii Kai

604 Koko Isle Cir # 1902

12/20/19

$ 650,000

7018 Hawaii Kai Dr # 1 14

12/16/19

$ 720,000

7000 Hawaii Kai Dr # 2201

12/20/19

$ 518,000

7262 Anakua St

12/19/19

$ 940,000

501 Hahaione St # 1 8C

12/19/19

$ 560,000

296 Kipukai Pl

12/20/19

$ 850,000

Hey

46-075 Meheanu Pl # 3363

12/18/19

$ 699,000

46-063 Emepela Pl # S101

12/17/19

$ 495,000

Kahaluu

47-761 3 Hui Kelu St # 603

12/19/19

$ 508,000

47-376 Kamehameha Hwy

12/17/19

$ 324,000

47-335 Ahuimanu Rd

12/17/19

$ 1,169,000

47-676 Hui Ulili St

12/19/19

$ 985,000

47-469 Alawiki St

12/20/19

$ 685,000

Kailua

651 Uluoa St

12/20/19

$ 835,000

1254 Nanawale Way

12/20/19

$ 715,000

1151 Lunaapono Pl

12/19/19

$ 1,095,000

437 Kawailoa Rd

12/20/19

$ 389,000

60 Pilipu Pl

12/18/19

$ 2,246,900

Kaimuki

725 8Th Ave

12/20/19

$ 1,450,000

4341 Panini loop

12/20/19

$ 9,000,000

Kakaako

920 Ward Ave # 16G

12/18/19

$ 538,000

801 South St # 3606

12/20/19

$ 604,800

801 S Kapiolani Blvd # 524

12/19/19

$ 679,000

600 Queen St # 3003

12/16/19

$ 729,520

600 Queen St # 4007

12/20/19

$ 870,000

725 Kapiolani Blvd # 1201

12/19/19

$ 780,000

425 S South St # 604

12/17/19

$ 645,000

1108 Auahi St # 515

12/19/19

$ 960,000

1108 Auahi St # 17-A

12/20/19

$ 3,640,000

1108 Auahi St # 31-F

12/17/19

$ 1,150,000

1177 Queen St # 1205

12/20/19

$ 975,000

1177 Queen St # 4207

12/16/19

$ 950,000

1296 Kapiolani Blvd # I4202

12/19/19

$ 726,000

Kaneohe

176 Aikahi Loop

12/19/19

$ 1,015,000

44-287 Kaneohe Bay Dr

12/20/19

$ 920,000

126 4 Noke St # 504

12/20/19

$ 695,000

44-308 2 Olina St # 5 2

12/18/19

$ 605,000

44-656 Kaneohe Bay Dr # 44-656A

12/18/19

$ 1,900,000

45-013 Lilipuna Rd # 4

12/18/19

$ 1,379,000

45-510 D Mahinui Rd # 15

12/19/19

$ 1,215,000

45-398 Kuaua Way

12/19/19

$ 818,000

Kapahulu

3255 George St

12/20/19

$ 945,000

3555 Campbell Ave

12/16/19

$ 755,000

3045 Pualei Cir # 109

12/18/19

$ 625,000

2954 Hibiscus Pl # 1

12/20/19

$ 3,195,000

Kapalama

1239 Kokea St # D301

12/18/19

$ 349,000

1555 Pohaku St # B105

12/20/19

$ 338,900

1038 Mccandless Ln

12/18/19

$ 1,000,000

2408 Makanani Dr

12/20/19

$ 870,000

Kuliouou

113 Kaeleloi Pl # 2A

12/20/19

$ 836,000

Laie

55-081 Naupaka St # B1

12/18/19

$ 1,060,000

Liliha

636 Nalanui St # 202

12/18/19

$ 245,000

Lower Kalihi

715 Umi St # 3A

12/20/19

$ 213,000

1343 Kamehameha Iv Rd

12/20/19

$ 750,000

2215 Lokelani St

12/18/19

$ 998,520

1250 Richard Ln # B619

12/20/19

$ 268,000

Lower Manoa

2048 S Beretania St

12/16/19

$ 2,300,000

1740 S Beretania St # 26

12/18/19

$ 1,450,000

2116 Wilder Ave

12/16/19

$ 920,000

Makaha

84-687 Ala Mahiku St # 130A

12/17/19

$ 121,333

84-575 Kili Dr. # 201-B

12/19/19

$ 212,500

84-658 A Manuku St

12/16/19

$ 240,000

84-707 Manuku St

12/18/19

$ 362,200

84-646 Kepue St

12/18/19

$ 499,000

Makakilo, Ewa Beach

92-6042 Holomoku St # 114

12/16/19

$ 765,000

92-681 Makakilo Dr # 38

12/19/19

$ 435,000

92-783 Makakilo Dr # 15

12/17/19

$ 362,000

92-7049 Elele St # 95

12/20/19

$ 755,000

92-1118 Liolio Pl

12/19/19

$ 100,000

Makiki

1134 Kinau St # 403

12/18/19

$ 270,000

1310 Pensacola St # 303

12/16/19

$ 450,000

1011 Prospect St # 406

12/20/19

$ 360,000

1535 Pensacola St # 11

12/19/19

$ 250,000

1452 Liholiho St # 202

12/16/19

$ 300,000

1447 Kewalo St # 201

12/16/19

$ 390,000

1508 A Keeaumoku St

12/20/19

$ 2,730,000

1550 Wilder Ave # A801

12/20/19

$ 215,000

1617 Keeaumoku St # 1206

12/20/19

$ 469,000

1630 Liholiho St # 608

12/17/19

$ 105,000

1630 Liholiho St # 2208

12/16/19

$ 559,500

1010 Wilder Ave # 502

12/20/19

$ 1,000,000

Manoa Valley

2817 Koaniani Way

12/20/19

$ 750,000

3137 Oahu Ave

12/16/19

$ 1,250,000

3330 Paty Dr

12/16/19

$ 1,388,000

2961 Kalawao Pl # 2

12/18/19

$ 900,000

McCully

2222 Citron St # 1203

12/16/19

$ 490,000

2440 Date St # 406

12/20/19

$ 398,000

2740 Kuilei St # 1601

12/16/19

$ 295,000

2714 Kahoaloha Ln # 1207

12/16/19

$ 312,533

583 Kamoku St # 403

12/20/19

$ 479,000

Mililani, Waipio

95-797 Wikao St # B103

12/18/19

$ 425,000

95-1135 Wikao St # 94

12/19/19

$ 670,000

95-065 Waikalani Dr. # F303

12/17/19

$ 207,000

95-309 Alo Pl

12/19/19

$ 708,000

95-801 Makaunulau St

12/20/19

$ 585,000

95-1050 Makaikai St # 17G

12/17/19

$ 380,000

95-1183 Makaikai St # 138

12/18/19

$ 390,000

95-1052 Kuauli St # 181

12/19/19

$ 525,000

95-206 Ainakuai Pl

12/17/19

$ 1,075,000

95-1021 Palamoa St # 102

12/16/19

$ 826,000

95-1183 Anuanu St

12/20/19

$ 1,050,000

95-1022 Meapa St

12/20/19

$ 865,000

95-987 Ukuwai St # 2404

12/18/19

$ 550,000

Mokuleia

68-121 Au St # 406

12/20/19

$ 843,750

Nanakuli, Maili

87-1980 Pakeke St # 83

12/17/19

$ 415,000

87-410 Hakimo Rd

12/20/19

$ 159,866

87-549 Manuu St

12/16/19

$ 388,333

87-1013 Naakawelola St

12/17/19

$ 474,000

Nuuanu

1255 Nuuanu Ave # E2314

12/18/19

$ 519,000

55 S Kukui St # D407

12/17/19

$ 362,000

225 Queen St # 11H

12/17/19

$ 361,000

1423 Emerson St # 207

12/17/19

$ 399,000

127 S Kuakini St

12/20/19

$ 100,000

2029 Nuuanu Ave # 1709

12/20/19

$ 400,000

2055 Nuuanu Ave # 602

12/18/19

$ 385,000

2101 Nuuanu Ave # 1601

12/20/19

$ 685,000

2453 Pacific Heights Rd

12/16/19

$ 729,000

Palolo Valley, St. Louis Heights

4103 Pakolu Pl

12/16/19

$ 980,000

2480 Saint Louis Dr

12/16/19

$ 1,300,000

1509 Kaminaka Dr

12/20/19

$ 1,320,000

Pearl City

931 Fourth St # A1

12/20/19

$ 650,000

1060 Kamehameha Hwy # 1601A

12/20/19

$ 440,000

1365 Hoolauna St

12/17/19

$ 725,000

1227 Puu Poni St

12/18/19

$ 645,000

2047 Aaniu Pl

12/20/19

$ 515,000

Pearl Ridge, Aiea Heights

98-142 Lipoa Pl # 309

12/17/19

$ 170,000

98-1040 Moanalua Rd # 206

12/18/19

$ 295,000

98-329 Ualo St # B4

12/18/19

$ 430,000

98-288 Kaonohi St # 1008

12/20/19

$ 228,000

98-288 Kaonohi St # 1702

12/20/19

$ 327,000

98-099 Uao Pl # 708

12/20/19

$ 385,000

98-391 Puaalii St

12/18/19

$ 850,000

98-1654 Piki St

12/20/19

$ 940,000

98-521 C Kamahao Pl # 22

12/17/19

$ 490,000

98-1886 Hapaki St

12/20/19

$ 850,000

Punaluu

53-567 Kamehameha Hwy # Bh213

12/20/19

$ 242,000

53-567 Kamehameha Hwy # Rph6

12/16/19

$ 517,000

53-608 Kamehameha Hwy

12/17/19

$ 715,000

53-890 Kamehameha Hwy

12/19/19

$ 800,000

Puunui Alewa Heights

469 Halapia Pl

12/17/19

$ 1,200,000

1 Coelho Way # 10

12/20/19

$ 985,000

84 B Coelho Way

12/17/19

$ 500,000

Sunset Beach, Pupukea

59-609 Maulukua Pl

12/18/19

$ 1,950,000

59-718 Kanalani Pl # 59 718

12/17/19

$ 1,000,000

Tantalus

2015 C Round Top Dr

12/17/19

$ 540,000

Wahiawa

1830 Wilikina Dr # 1011

12/17/19

$ 175,000

259 Clark St

12/17/19

$ 675,000

Waialae, Kahala

4462 Kahala Ave

12/20/19

$ 5,700,000

4432 Kahala Ave

12/16/19

$ 7,200,000

4300 Waialae Ave # A206

12/20/19

$ 550,000

4543 Malia St

12/20/19

$ 750,000

1419 Ehupua St

12/18/19

$ 1,680,000

2057 Alaeloa St

12/20/19

$ 1,007,500

1551 Ihiloa loop

12/18/19

$ 1,288,000

2218 Piimauna St

12/16/19

$ 1,800,000

Waianae

85-189 Mcarthur St

12/20/19

$ 408,000

85-767 Kaupuni Pl

12/19/19

$ 325,000

85-076 Farrington Hwy # A-201

12/20/19

$ 1,861,000

86-046 Analipo St

12/19/19

$ 420,000

Waikiki

2045 Kalakaua Ave # 512

12/18/19

$ 325,000

1911 Kalakaua Ave # 301

12/17/19

$ 278,000

1925 Kalakaua Ave # 1907

12/17/19

$ 405,000

1920 Ala Moana Blvd # 2207

12/20/19

$ 150,000

1765 Ala Moana Blvd # 784

12/18/19

$ 625,000

1551 Ala Wai Blvd # 3106

12/18/19

$ 1,532,750

1700 Ala Moana Blvd # 3004

12/20/19

$ 325,666

425 Ena Rd # 1207

12/17/19

$ 103,000

1860 Ala Moana Blvd # 1803

12/18/19

$ 150,000

1778 Ala Moana Blvd # 3908

12/16/19

$ 250,000

1778 Ala Moana Blvd # 2817

12/20/19

$ 260,000

1645 Ala Wai Blvd # Ph3

12/16/19

$ 1,075,000

1837 Kalakaua Ave # 2302

12/20/19

$ 955,000

1837 Kalakaua Ave # 2706

12/16/19

$ 1,330,000

444 Niu St # 2608

12/16/19

$ 410,000

1888 Kalakaua Ave # 2103

12/19/19

$ 237,000

2092 Kuhio Ave # 1204

12/16/19

$ 365,000

430 Lewers St # 2501

12/18/19

$ 525,000

2215 Aloha Dr # 805

12/17/19

$ 622,000

383 Kalaimoku St # 3302

12/17/19

$ 3,950,000

2240 Kuhio Ave # 2101

12/19/19

$ 195,000

2240 Kuhio Ave # 3204

12/19/19

$ 344,000

431 Nahua St # 1003

12/17/19

$ 425,000

2470 Kalakaua Ave # Ph4002

12/17/19

$ 2,570,000

201 Ohua Ave # 914

12/18/19

$ 550,000

311 Ohua Ave # 405E

12/17/19

$ 575,000

229 Paoakalani Ave # 3205

12/19/19

$ 567,000

300 Wai Nani Way # 1107

12/20/19

$ 263,000

Waipahu

94-067 Anania Dr # 114

12/18/19

$ 400,000

95-021 Kuahelani Ave # 101

12/18/19

$ 324,000

94-940 Meheula Pkwy # 149

12/20/19

$ 320,000

94-970 Lumiauau St # F103

12/20/19

$ 425,000

94-527 Lumiaina St # E201

12/20/19

$ 425,000

94-030 Leolua St # 208

12/17/19

$ 280,000

94-222 Kenola Pl

12/18/19

$ 745,000

94-405 Welehu Pl

12/20/19

$ 689,000

94-1084 Halelehua St

12/17/19

$ 116,500

94-1475 Waipio Uka St # H102

12/20/19

$ 370,000

94-166 Kupuna Loop

12/17/19

$ 663,900

94-1056 Paha Pl # M5

12/17/19

$ 380,000

94-1056 Paha Pl # M6

12/18/19

$ 340,000

94-1040 Paha Pl # Q6

12/16/19

$ 350,000

94-1400 Kulewa Loop # 40B

12/20/19

$ 370,000

94-1405 Polani St # 24D

12/16/19

$ 328,000

Kakaako

909 Kapiolani Blvd #Cd

12/17/19

$ 540,000

Kapahulu

465 Kapahulu Ave # 2E

12/20/19

$ 340,000

Lower Kalihi

1748 How St

12/16/19

$ 1,750,000

