BASKETBALL

ILH Division I boys: Single-Elruption Tournament – Damien at Maryknoll, 6:30 pm

ILH Division I-AA boys: Single Elimination Tournament – Maryknoll at ‘Iolani, 6 p.m.

OIA Division I boys: Playoffs, Semifinals – Moanalua vs. Kalaheo, 5:00 pm; Leilehua vs. Kahuku, 25 minutes after Moanalua / Kalaheo; games at McKinley. Also the fifth finals – Kaiser at Radford, 6 pm; Kapolei on Mililani, 6 p.m.

FOOTBALL

HHSAA Division I boys state championships: first round – Kaiser vs. Hilo, fifteen, on Hilo Bayfront; Kalaheo at “Iolani, 3.15 pm; Pearl City. Kalani, 3:30 pm; Mililani in Kamehameha-Maui, 5 p.m.

TUESDAY

ILH Division I-AA boys: Single-Elruption Tournament – Saint Louis at Punahou, 6 pm; Maryknoll / Iolani winner in Kamehameha, 6.30 p.m.

ILH Division II boys: Single-Elimination Tournament – Le Jardin on Hawaii Baptist, 17:30; University versus Christian Academy, 7 pm with Hawaii Baptist.

Basketball

ILH

Varsity boys Division II

Christian 45, Island Pacific 25

Leading scorers – Christian: Sky Okamura 18, Ken Ogihara 11, Jabez Aloalii-Maanaima 10. Island Pac: Andrew Lu 13, Rodger Phillips 6.

Lanakila Baptist 52, Assets 29

Leading scorers – Lanakila Baptist: Keanu Cahmbrella 15, Kainoa Langsi 15, Joemar Corpuz 10. Assets: Ethan Bennett 8, Seth Paiki 7, Ian Canute 6.

College men

EAST

Penn 79, Cornell 73

Princeton 81, Columbia 74

Rutgers 77, Northwestern 73, OT

St. Peter’s 81, Monmouth, NJ 69

UConn 72, Cincinnati 71, OT

SOUTH

Notre Dame 61, Clemson 57

UCF 83, Tulsa 75

UNC-Greensboro 95, Samford 67

MIDWEST

Bradley 69, Evansville 58

Loyola from Chicago 70, Valparaiso 68

Marquette 76, Butler 57

Wisconsin 70, Ohio St. 57

SOUTHWEST

Houston 76, Wichita St. 43

WEST

Washington St. 79, Washington 67

College women

Top 25

Nr. 3 Oregon 79, No. 19 Arizona St. 48

Syracuse 59, No. 5 Louisville 51

No. 6 Stanford 79, USC 59

Nr. 8 Miss.St. 69, No. 16 Texas A&M 57

Nr. 12 Arizona 65, no. 9 Oregon State 58

Nr. 10 UCLA 74, California 70

Nr. 13 Maryland 79, Rutgers 50

Nr. 14 DePaul 86, Seton Hall 76

Nr. Arkansas 103, no. 15 Kentucky 85

17 Florida State 63, Virginia 55

No. 18 Indiana 57, Nebraska 53

Nr. 20 Iowa 83, Purdue 71

Nr. 22 South Dakota 93, North Dakota 46

Nr. 24 Missouri St. 89, Drake 83

Basketball

College

Rainbow Warrior Baseball

At Les Murakami Stadium

Friday

Hawaii vs. North Dakota State, 6:35 PM

Saturday

Hawaii vs. North Dakota State, 1:05 p.m.

Sunday

Hawaii vs. North Dakota State, 1:05 p.m.

Monday

Hawaii vs. North Dakota State, 1:05 p.m.

Volley-ball

College men

Friday

Hawaii at Stanford, 5 p.m.

Saturday

Hawaii at Stanford, 4 p.m.

Biathlon

The biathlon of Magic Island Valentine

In Honolulu, HI

Sunday

Ladies 11 and Under Run Swim Total

1. Elizabeth Gillespie 30: 20.6 25: 19.7 55: 40.3

Woman 12 to 15 Run Swim Time Total

1. Chloe Sanada 30: 34.7 22: 28.6 53: 03.3

Ladies 16 to 19 Run Swim Total

1. Selena Chow 30: 25.9 24: 48.1 55: 14.1

2. Megan Fischer 29: 56.0 25: 40.6 55: 36.7

3. Tierney Apuekehau 30: 08.9 25: 37.4 55: 46.4

Ladies 20 to 24 Run Swim Total

1. Jessica Burkett 20: 10.0 15: 20.2 35: 30.3

2. Katharina Binzenhofer 21: 56.7 19: 57.1 41: 53.8

3. Madison Caley 22: 35.7 20: 43.4 43: 19.1

Female 25 to 29 Run Swimming Total

1. Karla Park-Codney 22: 40.0 23: 28.6 46: 08.6

2. Ashley Ahn 30: 09.3 18: 13.4 48: 22.8

3. Kristen Salles 29: 06.5 19: 39.2 48: 45.7

Female 30 to 34 Run Swim Total

1. Elizabeth-Rose Hanohano-Hong 22: 48.7 18: 19.4 41: 08.2

2. Meg Gomes 24: 16.0 17: 27.4 41: 43.4

3. Lauren Trangmar 23: 32.1 18: 29.9 42: 02.1

Female 35 to 39 Run Swimming Total

1. Carly Killam 20: 05.2 18: 55.1 39: 00.3

2. Whitney Burdzilauskas 21: 10.9 22: 09.2 43: 20.2

3. Nikki Moreno 20: 42.5 22: 55.4 43: 37.9

Female 40 to 44 run Swimming Total

1. Kelly Love 25: 46.9 20: 56.8 46: 43.7

2. Taryn Charlton 24: 59.9 23: 02.6 48: 02.5

3. Alicia Shoulta 26: 06.7 24: 07.7 50: 14.5

Female 45 to 49 Run Swimming Total

1. Miki David 23: 29.9 17: 26.9 40: 56.9

2. Michelle Simmons 24: 35.8 18: 38.3 43: 14.1

3. Luanne Hancock 28: 53.2 24: 56.9 53: 50.1

Ladies 50 to 54 Run Swim Total

1. Heather Wallenstrom 24: 11.0 23: 20.5 47: 31.5

2. Francesca Leonetti 27: 05.3 21: 22.0 48: 27.3

3. Jody Harris 26: 44.8 31: 28.6 58: 13.4

Woman 55 to 59 Run Swimming Total

1. Jeanine Nakakura 25: 24.9 27: 12.2 52: 37.1

2. Barbara Vandercamp 30: 47.1 24: 19.1 55: 06.2

3. Gail Slawson-Eich 43: 19.6 28: 36.4 1: 11: 56.1

Woman 65 to 69 Run Swim Total

1. Susan Gall 30: 23.2 30: 30.6 1: 00: 53.8

2. Linda Moran 30: 02.9 34: 12.2 1: 04: 15.2

1. Torbjorn Teaching 28: 15.2 20: 05.3 48: 20.5

Men’s 12 to 15 running Total

1. Diego De La Cruz 25: 47 46: 50.2 1: 12: 38.0

Men’s 16 to 19 Run Swim Total

1. Evan Wallenstrom 19: 41.5 17: 35.2 37: 16.7

2. Makakoa Pelletier-Finau 22: 42.7 21: 31.5 44: 14.2

3. Randall Ching 25: 28.4, 19: 44.1, 45: 12.5

Men’s 20 to 24 Run Swim Total

1. Jeremiah Montes 23: 00.2 25: 41.1 48: 41.4

Men 25 to 29 Run Swimming Total

1. Michael Gannon 20: 34.9 20: 54.3 41: 29.3

2. Michael Hervey 22: 24.2 23: 31.3 45: 55.6

3. Ryan Doherty 22: 46.7 25: 56 48 48: 43.3

Men’s 30 to 34 Run Swimming Total

1. Andrew Price 20: 48.1 19: 17.1 40: 05.2

2. Anson Chu 29: 14.1 18: 51.7 48: 05.8

3. William Bow 23: 37.4 29: 04.7 52: 42.1

Men’s 35 to 39 Run Swim Total

1. Benjamin Lewis 24: 07.8 23: 34.4 47: 42.3

2. Brian Seabaugh 24: 09.2 25: 10.0 49: 19.3

3. Ryan Graves 23: 47.2 26: 36.1 50: 23.3

Men’s 40 to 44 Run Swim Total

1. Brian Citro 20: 22.0 22: 23.7 42: 45.7

2. John Irwin 31: 05.3 22: 46 53: 51.6

3. Lowi Llaneza 28: 05.2 28: 37.2 56: 42.4

Men’s 45 to 49 Run Swim Total

1. Timothy Gillaspie 24: 57.0 19: 15. 44 44: 12.8

2. David Rivera 25: 47.0 24: 05.4 49: 52.5

3. David Aldrich 29: 49.4 24: 54.2 54: 43.7

Men’s 50 to 54 Run Swim Total

1. Michael Osier 21: 45.6 19: 11.2 40: 56.8

2. Carl Dunaway 22: 24.3 20: 58.2 43: 22.6

3. Michael Beason 23: 21.6 20: 07.7 43: 29.3

Men’s 55 to 59 Run Swimming Total

1. Russell Ryan 27: 14.0 21: 02.6 48: 16.6

2. Tore Leraand 28: 15.2 20: 06.3 48: 21.5

3. Nathan Kadota 25: 13.7 24: 54.2 50: 08.0

Men’s 60 to 64 Run Swim Total

1. Tim Johns 24: 41.4 21: 17.7 45: 59.1

2. Bruce Tsutsui 27: 17.3 22: 22.6 49: 40.0

3. Shaun Mistlebauer 30: 32.6 22: 26.8 52: 59.5

Men 65 to 69 Run Swim Total

1. Brad Coates 27: 25.9 24: 07.5 51: 33.4

2. Jim Murray 26: 04.9 26: 47.6 52: 52.6

3. Alton Motobu 31: 48.6 21: 07.0 52: 55.6

