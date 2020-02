Advertisement

WEDDING LICENSES AND BIRTH CERTIFICATES

Every week, the Honolulu Star advertiser publishes Oahu statistics for marriage permits and birth certificates filed with the Vital Statistics System of the State Department of Health.

marriages

Filed on Oahu, January 31 – February 6

>> Jake Darren Abel and Amy Arlene Lea

>> Jessica Yazmin Becerra and Jose Luis Rodriguez Jr.

>> Adam Michael Brewer and Rachael Rheana Megan Paeste

>> Daniel Edward Ceaser and Chelsea Grovdahl Heiserman

>> Carrie Mary Jo Christensen and Michelle Lorraine Viel

>> Shyla Kauanoelani Dilay Morris and Brandon Keola Skinner

>> Brenda Deanne Douma and Nathan Whittington

>> Aloha Ipo Eckart and Casey Kaauahoonaoano Spencer

>> Alexandra Gillis Foley and Leo Charles Clougherty

>> Ryna Marie Gallardo and Ryelee Ikaikaokalani Kenichi Cacal

>> Andrew Brickwood Hokualoha Galuteria-Soares and John Alden Young

>> Adalbert Heinrich Grabon and Caterina Bundschuh

>> Shelley Christina Graham and Brad Everett Buchanan

>> Jarle Bratås Hansen and Constanze Wenzl

>> Karen Alexandra Herrera and Calvin Bao Quoc Nguyen

>> Daisuke Higashi and Natsumi Amaike

>> Louann Momilani Kaaloa and David Noah Schutte

>> Kayla Pohaikealoha Kauwe and Kekoa Burton Meanor

>> Rachel Elizabeth Keller and Akhed Mukhamedovich Omar Said

>> Kitiona Kitiona and Juliana Fofoga Tua-Tira Ioane

>> Magen Ashley Kroell and Jason Lee Bear

>> Lamaiya Denise Lancaster and Michael Ryan Taylor

>> Leona Nawahineokala’i Lanzellotti and Ananddev Banerjee

>> David Christopher Lebrun and Jenet Lyn Conover

>> Kelvin Marn Kau Lu and Elizabeth Neill

>> Alex Antonio Medina Rodriguez and Sydney Anne Canfield

>> Mikel Thomas Kamuela Mosho Morita and Patrice Akiye Baba

>> Bich Ngoc Thi Nguyen and Billy Jason Bunn

>> Teri Ann Starsha Kiyo Okouchi and Dean Tomoyuki Hamane

>> Erica-Marie Kehaulani Pascua and Lono Jade Leasure-Lucas

>> Anthony Rey Heidler Ramos and Sheila Maluyo Calagui

>> Fuzell Anthony Roston and Imajha Rosjhanik Lugreta Perkins

>> Kilipati Satini and Baby Tuaga Taimua Jeannie Manu

>> Katelyn Augusta Schiefelbein and Joshua Chad Willaimson

>> Bob Frank Schoenthal and Khang Nguyen Le

>> Darrin William Scott Jr. and Tonisha Kawailehuale’olani Buford

>> Julia Aiko Ju Mei Shiira and David Savedra Easterling

>> Sean Russell Makana Steele and Mika Hideko Tanji

>> Marie Adrianne Tapec and Michael Anthony Lagazo Agcaoili

>> Peter Teschner and Teresa May

>> Your Ngoc Tu and Kyle Ross Breitkreutz

>> Kyle Gasper Virgillio and Jordyn Celeste Riedmiller

>> Breonna Lynn Willey and Gage Austin Orion Seaborn

>> Devon Lamont Williams and Denisha Dawn Morton

>> Charlene Yagie and Matthew Cory Stephan

births

Filed on Oahu, January 31 – February 6

>> Aiden Ysrael Polidario Dela Cruz

>> Filipo Komomua enemy

>> Luke Bryant Ka’elaukea Freitas

>> Jenna Marie Gorley

>> Ava Honey Leialoha Haile De Loach

>> Clarati Kuuleiaukai Kawehiokalani Cave Source

>> Islabella Kailani Kang

>> Kaius Jerome Ka’onohiokala Kapoi-Halemano

>> Cadence Akira Parubrub Kiyohara

>> Zyler Toushi Kuniyuki

>> Solomone “Ofa Lamipeti

>> Russell Dean Link III

>> Kingdom of Jeremiah-Joseph Ka’iwaho’oku’ipilikana Rezentes Lono

>> Adrianna Ginai Lorenzo

>> Aylin Ann Mahoney

>> Andrea Ava Melendez

>> Benjamin Makaio Morales

>> Kyrie Pu’uwaihaokila Obed

>> Micah Julian Ocariza

>> Jirah Prayze Kapono Paulo

>> Naléa Dior Peters

>> Rosabelle Lynn Smith

>> Atalina Tu’ulalupe Aiga-He-“Ofa Kealohimaikahokuhulaokalani Tonga

>> Kiana Jayde Turnbull

>> Kayce Jordan Ueda-Sabino

>> Gabriel Balanay Ulep

>> Siosifa Kaipelea Jr. Kekahu ‘okala ’akeaokeahi Kunio Vaifo’ou

>> Kaizen Chi Lon Yee

